«Il fatto non costituisce reato»: sono stati così assolti i tre Carabinieri accusati di omicidio per la morte di Riccardo Magherini. La quarta sezione penale della Cassazione ha deciso che i militari dell'Arma sono innocenti.Riccardo Magherini è morto la sera fra il 2 ed il 3 marzo del 2014: l'uomo, dopo aver bevuto e assunto cocaina, era stato ammanettato dai Carabinieri e posto dagli stessi con il torace a terra per circa un quarto d'ora. L'uomo, nei minuti precedenti alla sua morte, aveva chiesto aiuto: alcuni filmati amatoriali avevano ripreso Magherini mentre chiedeva aiuto e si sente lo stesso dire «Sto morendo». L'autopsia ha stabilito che le cause della morte del 40enne erano una intossicazione da stupefacenti associata all'asfissia.Per la difesa, non poteva essere imputato dolo ai tre Carabinieri, in quanto non avevano le conoscenze mediche per riconoscere una crisi respiratoria.(L. Cal.)