Fate un po' voi i conti: da oggi, a serie A conclusa, terrà banco solo il mercato. Fino a quando? Fino al 2 settembre compreso. Un'eternità. Una follia. Cento giorni in cui saranno molte di più le chiacchiere, i depistaggi, le furbate, che le notizie e i trasferimenti veri e propri. Che triste estate si prepara. E non solo perché ad oggi di sole e caldo nemmeno l'ombra, e continuerà così ancora per molto. Il 2019 è l'anno in cui non ci sono Europei, non ci sono Mondiali, non ci sono Olimpiadi; c'è solo la Nations Cup senza Italia. E non saranno Under 21, Under 20 e calcio femminile a riempire il vuoto emozionale di questa estate grigia.

Sullo sfondo, restano le decisioni repentine, poco coerenti e terribilmente noiose della serie A nostrana: il campionato parte il 24 e 25 agosto. Ma non doveva iniziare prima? Sembravano tutti d'accordo, invece niente. Si parte tardi, tardissimo, con buona pace dei desideri di Roberto Mancini. Povero ct azzurro, contrariato e con la mano tra i capelli, con la Nazionale in campo già a inizio settembre. E il mercato? Non si era deciso di farlo terminare prima dell'inizio del campionato, cioè almeno il 23 agosto? Niente da fare, chiuderà il 2 settembre, con buona pace delle novità del 2018. Cento giorni di chiacchiere sotto il sole. E non c'è nemmeno la speranza che un altro CR7 venga in Italia...

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

