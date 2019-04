Ricordate Marcelo Bielsa? Il fair play rischia di costare la promozione in Premier League a El Loco che nel 2016 rifiutò la panchina della Lazio. Il trainer argentino ha dato lezioni di sportività: ha ordinato al suo Leeds di regalare un gol all'Aston Villa nel match pareggiato 1-1 nella 45esima giornata della Championship, la seconda divisione inglese. Il Leeds era passato in vantaggio al 71' con Klich al termine di un'azione contestata dall'Aston Villa, che si era di fatto fermato per consentire di interrompere il gioco e soccorrere un giocatore avversario infortunato. Per riportare la calma e ristabilire l'equilibrio, Bielsa ha ordinato ai suoi di spianare la strada all'1-1 dell'Aston: al 76', quindi, Adomah ha potuto depositare il pallone in rete. La decisione, però, ha contribuito ad allontanare il Leeds dalla promozione. La formazione di Bielsa, a due giornate dalla fine del campionato, sa già che dovrà cercare il grande salto in Premier attraverso i playoff. I primi due posti in graduatoria, infatti, gli unici validi per la promozione diretta, sono già nelle mani di Norwich e Sheffield United, che ieri ha staccato il biglietto grazie al passo falso proprio del Leeds. Se c'è giustizia nel calcio, il Leeds in un modo o in un altro dovrà comunque conquistare la promozione.

