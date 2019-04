Meraviglioso. Il ciclismo italiano in festa per la clamorosa quanto inattesa vittoria di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre, una delle cinque classifiche monumento delle bici mondiali. Un successo atteso 12 anni, visto che l'ultimo trionfo azzurro era datato 2007 con Alessandro Ballan poi campione del mondo un anno dopo. Magari si ripetesse questa incredibile coincidenza... Per tanti Bettiol è un semi-sconosciuto ma, chi segue il ciclismo sa che il venticinquenne toscano della Education First stava sbocciando e aveva dato grandi segni di crescita nei mesi scorsi. L'Italia ha trovato un campione per le classiche che può ancora crescere e può vincere tanto. Senza fretta e senza stress. Bettiol ha vinto nel giorno in cui al Fiandre l'Italia si era presentata con il record negativo di partecipanti, solo dieci. A fine anni 90 al via c'erano anche più di settanta azzurri. Una vittoria che però non deve far scomparire il problema: il ciclismo italiano vive stagioni di involuzione e c'è da attendere prima di tornare a vincere come prima. Adesso godiamoci Bettiol, e anche Mara Bastianelli che ha vinto il Fiandre femminile, regalando all'Italia del ciclismo una doppietta memorabile ed emozionante. Mai così bella. E ora, perché non continuare a sognare con Roubaix e Liegi?

marco.lobasso@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA