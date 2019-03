Calcio follia a Foggia: se non fosse per i danni ai calciatori e ai dirigenti per gli attentati subiti, si potrebbe parlare di commedia dell'assurdo. Nella città sul Gargano è in vigore una nuova legge del taglione voluta da pseudo-tifosi: perdi in campionato? Perdi il derby con il Lecce in serie B? E allora noi ti puniamo. Andiamo ad assaltare le auto e le case dei giocatori più colpevoli e dei dirigenti del club, così la prossima volta impari...

In un momento così delicato del calcio italiano, con le polemiche sui cori razzisti, con i comportamenti discutibili in campo dei giocatori, con il Var perennemente in discussione, ci mancavano pure le vendette dei tifosi a fine partita. Pensate se accadesse al Chievo in serie A: ogni sconfitta un assalto dei tifosi. Un esempio surreale per stigmatizzare la follia di Foggia. Hanno incendiato prima l'auto del calciatore Iemmello; poi, con una bomba carta hanno distrutto la Maserati dei proprietari del Foggia, i fratelli Sannella; infine, hanno lanciato un petardo nel giardino della casa di un altro calciatore, Busellato, espulso sabato scorso nel derby perso 1-0 con il Lecce. Il Foggia è in piena zona retrocessione e la domanda sorge spontanea: se dovesse finire in serie C, cosa accadrà in città? La rivoluzione?

