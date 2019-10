Il fantoccio di Greta Thunberg impiccato alla Magliana

Dall'odio libero sui social network alle azioni dimostrative, di dubbio gusto, su un ponte di Roma. Gli haters di Greta Thunberg questa volta hanno deciso di lasciare i social ed esporre un manichino impiccato che, per le fattezze, ricorda inequivocabilmente l'adolescente svedese diventata simbolo delle proteste della sua generazione per salvare il futuro del pianeta.

Il fantoccio è stato trovato appeso al cavalcavia di via Isacco Newton, in direzione dello svincolo per la Roma-Fiumicino. L'impermeabile e le trecce ricordano proprio Greta Thunberg, diventata protagonista della mobilitazione studentesca Fridays for future, diventata di portata globale. A confermare che si tratta di un attacco alla giovane attivista è stato trovato anche un cartello affisso sul guardrail, con la scritta: Greta is your god (Greta è il vostro dio). Il manichino è poi stato rimosso dai vigili del fuoco, mentre sul posto sono giunti anche agenti di polizia del commissariato San Paolo. La Procura di Roma, nel frattempo, ha aperto un'indagine per minacce aggravate.

L'azione è stata rivendicata, qualche ora dopo, da un gruppo Facebook chiamato Gli svegli. La sedicente organizzazione comunitaria', sui social, ha poi dichiarato di non volersi fermare qui: «Abbiamo impiccato Greta Thunberg, il manichino ha la sua faccia e perfino le sue trecce. Seguiranno altre azioni». Il manichino raffigurante Greta Thunberg è comparso nella notte tra domenica e lunedì e non è sfuggito ai tanti automobilisti che percorrono quel tratto di via Newton, situato tra le zone di Marconi e del Portuense. Immediata la condanna della sindaca, Virginia Raggi: «Il manichino di Greta Thunberg, ritrovato appeso a un ponte della nostra città, è vergognoso. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta la città di Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma».(E. Chi.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

