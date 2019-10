Il drink L'Ernesto raccontato da Cinzia

Cinzia Ferro, barlady titolare di Estremadura Café di Verbania (tra i migliori locali del Piemonte per la 20sima edizione della Guida Bar d'Italia di Gambero Rosso) insegna come preparare il suo signature dedicato a Ernesto Calindri, protagonista per 20 anni degli spot dell'amaro Cynar.

Ingredienti: un quarto di tazzina da caffè di succo di limone fresco, un cucchiaio da caffè di sciroppo di zucchero, un terzo di tazzina da caffè di Cynar, un terzo di tazzina da caffè di Campari, due terzi di tazzina da caffè di Baldin Spuma Nera.

Preparazione: inserire tutti gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo colmo di ghiaccio, agitare con forza, versare in un calice precedentemente raffreddato con un bel cubo di ghiaccio. Decorare con erba cedrina. (N.Cav.)

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

