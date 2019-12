IL DRAMMA DI FEDEZ

Michela Poi

Essere belli, ricchi e famosi spesso può far dimenticare la vita vera. Fino a che non accade qualcosa che ti riporta con violenza a terra.

È quel che è accaduto a Fedez, rapper milanese e marito di Chiara Ferragni che, dopo un controllo medico, ha scoperto di avere unademielinizzazione al cervello. A raccontarlo è stato lui stesso a La Confessione, programma condotto da Peter Gomez su Canale 9. «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità ha spiegato trattenendo a stento le lacrime -. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione. In pratica, quello che avviene quando hai la sclerosi multipla».

Fedez ha continuato commosso: «Ti trovano questa cosa e ti dicono Guarda, devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per cui ho iniziato un percorso per migliorare me stesso e per scegliere le mie battaglie».

Nelle stories di Instagram, però, Fedez ha tenuto a rassicurare i fan spiegando che, almeno per ora, sta bene. «Sentivo il bisogno di tirare fuori alcune cose accadute per chiudere un cerchio e andare avanti», ha scritto. E i fan si sono dimostrati totalmente dalla sua parte.

