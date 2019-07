Radja Nainggolan, calciatore belga ex Roma e ora centrocampista all'Inter ma in lista di sbarco per il niet del'allenatore Antonio Conte, sta vivendo un vero incubo: la moglie Claudia Lai - una ragazza che sembrava piena di vita - ha il cancro. Ad annunciare l'inizio della chemioterapia è stata la stessa Claudia su Instagram. Solo un mese fa è arrivata la diagnosi che nessuno vorrebbe ricevere nella propria esistenza. Nel lungo post, la moglie di Nainggolan spiega così le sue paure ed annuncia l'inizio della terapia: «È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incuboÈ da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosiLe giornate sono volate e con loro anche la mia allegria». E continua a scrivere: «Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata, paura è dire poco. Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

