Il dottor Dzeko laureato a Sarajevo

ROMA - E ora non chiamatelo solo bomber, ma pure Dottor Dzeko. Il bosniaco, infatti, si è laureato in gran segreto in management dello sport. Si tratta di un diploma di tipo universitario che Dzeko ha ottenuto lunedì dopo aver sostenuto esami per circa tre anni alla facoltà di Sport ed educazione fisica di Sarajevo e che gli apre una strada verso una carriera di tipo dirigenziale, magari proprio nella Roma con la quale sta discutendo il rinnovo di contratto per un ulteriore stagione (fino al 2021) e con ingaggio spalmato. Dopo il 2021 per Edin potrebbe appunto esserci una scrivania grazie alle cinque lingue parlate (bosniaco, ceco, tedesco, inglese e italiano) e alla nuova laurea che lo fa diventare il primo giocatore laureato nella storia giallorossa. Dzeko in questi anni ha approfittato delle soste per la nazionale per andare a Sarajevo a sostenere gli esami, altre volte ha fatto toccata e fuga prendendosi giusta qualche ora. Il Dottor Edin ieri sera contro l'Austria ha anche raggiunto un altro obiettivo diventando il giocatore con più presenze nella storia della Bosnia (superato l'ex difensore Spahic). (F.Bal.)