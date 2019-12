Il dopo Florenzi: Iacoponi in pole, poi c'è' Hysaj

ROMA - Firenze è vicina. Sia a Florenzi che alla Roma. Venerdì, infatti, i giallorossi affronteranno la Fiorentina che nel frattempo sta muovendo i primi passi ufficiali per arrivare al capitano scontento: 6 mesi di prestito e riscatto a 25 milioni. La Roma, però, prima deve trovare il sostituto: Iacoponi il nome nuovo oltre a Hysaj. La Fiorentina ha chiesto anche Kalinic, e su questo fronte la disponibilità per un prestito di 6 mesi è totale. Al posto del croato è ballottaggio tra Petagna e Pinamonti, ma occhio pure a Mariano Diaz del Real. Discorsi di mercato rimandati a dopo la sfida del Franchi dove Fonseca ritroverà Mancini al centro della difesa. Dzeko è il più forte, può fare anche il 10. Con Smalling basta uno sguardo per capirci. Gent? Ci è andata bene, le parole rilasciate ieri dal difensore in una chat con i tifosi. Lo stesso Smalling difficilmente riuscirà a stringere i denti visto che anche ieri ha lavorato a parte mentre è pienamente recuperato Kluivert. Proprio Florenzi si giocherà una maglia da titolare con Spinazzola. (F.Bal.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

