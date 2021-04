Il domani dei giovani nel webinar Molto Futuro

S'intitola Obbligati a crescere - con focus sul domani dei giovani di oggi, la seconda edizione del webinar Molto Futuro, in diretta streaming giovedì a partire dalle 9,30 sui portali dei quotidiani del Gruppo Caltagirone: Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico e Quotidiano di Puglia (il link è https://ilmessaggero-it.zoom.us/webinar/register/WN_a5CzkgsGTLaKHESAWcPs_w).

«Quando si parla di futuro è impossibile non pensare ai ragazzi di oggi, alle future generazioni e al mondo che stiamo preparando per loro - spiegano gli organizzatori - un po' di futuro è già qui: i nostri ragazzi lo stanno vivendo attraverso le nuove tecnologie e il digitale, ma il resto solo la scienza, la ricerca e gli investimenti in innovazione potranno rendere reale il domani».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

