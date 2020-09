IL DOCENTE UNIVERSITARIO

Andrea Ragone

Nonostante sia stata realizzata in forma di emergenza - in molti casi più come semplice lavoro da remoto che vero smart working - l'esperienza di questi mesi ha rappresentato un'opportunità per le organizzazioni e le persone di sperimentare nuovi metodi di lavoro più efficaci e produttivi abilitati dagli strumenti digitali.

Un percorso di sviluppo di una cultura digitale che in condizioni normali avrebbe richiesto anni è stato compiuto in pochi mesi: un fatto di fondamentale importanza nel pieno della quarta rivoluzione industriale abilitata dalle nuove tecnologie. Le persone hanno dovuto imparare a utilizzare strumenti di collaborazione avanzati, a fruire di servizi innovativi, a comunicare, formarsi e relazionarsi efficacemente attraverso canali digitali.

Molti hanno compreso l'importanza di una maggiore autonomia e responsabilizzazione sugli obiettivi, superando i pregiudizi sulla scarsa efficacia e produttività del lavoro da remoto. Ora non si può tornare indietro, è il momento di mettere a frutto questa esperienza, inserendo lo smart working in un'evoluzione dei modelli organizzativi delle imprese basata sulla trasformazione digitale.

*Professore ordinario di Digital Business Politecnico di Milano

