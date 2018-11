Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il divorzio è oramai cosa fatta. C'è l'accordo tra Unione Europea e governo britannico nella bozza che oggi verrà esaminata sia dal governo di Theresa May che dai 27 ambasciatori dei paesi Ue già convocati a Bruxelles.I negoziatori hanno superato soprattutto l'impasse relativa al mantenimento post Brexit di un confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. La tv irlandese Rte ha infatti confermato l'esistenza della questione nella bozza ma non dell'approvazione della stessa, visto che ieri sera la premier britannica ha convocato a Downing Street uno per uno i suoi ministri in vista della riunione collegiale che si terrà oggi alle ore 12 e tesa ad ottenere il via libera. Proprio la questione del confine irlandese è la più spinosa, al punto da dividere il governo del Regno Unito.Basti la posizione subito assunta dall'ex ministro degli Esteri, Boris Johnson: «Voterò no in Parlanmento. Con la permanenza del Regno Unito nell'unione doganale e in gran parte del mercato unico Ue, secondo quanto sembra prospettare l'accordo, la Gran Bretagna infatti sarebbe ridotta al ruolo di Stato vassallo. Londra sarebbe legata da leggi sulle quali non avrebbe più la possibilità di influire e questo è assolutamente inaccettabile». Sta di fatto che il solo annuncio della positiva conclusione delle trattative, ha subito fatto volare la sterlina.L'accordo tra Londra e Bruxelles avrà immediate ricadute pure per coloro che viaggiano verso il Regno Unito e viceversa: anche durante il periodo di transizione, infatti, non sarà necessario alcun visto per i cittadini europei e per quelli britannici ma a patto che si tratti di soggiorni di breve durata. (M.Fab.)riproduzione riservata ®