Il disegno di legge che tutela gli orfani di femminicidio passa al Senato con 165 sì, 5 no, un solo astenuto, e diventa legge. Il testo era già stato licenziato da Montecitorio il 1° marzo scorso e non è stato modificato. L'esame del ddl a Palazzo Madama non è stato indolore. Dopo aver subito per mesi l'ostruzionismo di Fi e di «Idea» in commissione Giustizia, anche in Aula i tempi del dibattito si sono allungati a dismisura per gli interventi fiume di Carlo Giovanardi e di altri esponenti di Fi come Giacomo Caliendo e Francesco Nitto Palma. Quest'ultimo alla fine ha lasciato l'Aula per protesta contro la recente decisione del suo gruppo di dire sì al ddl che a suo dire sarebbe «scritto malissimo».- TUTELE ESTESE A MINORI E NON SOLO. Le nuove tutele si applicano ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un' unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.- UXORICIDIO EQUIPARATO A PARRICIDIO. L'omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente viene equiparato a quello dei genitori o dei figli e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell'ergastolo. Reclusione invece da 24 a 30 anni se la vittima è divorziata o l'unione civile sia cessata.