IL DIRETTORE FRANCHI

«A Roma ci può e ci deve essere il futuro della moda italiana». Ne è convinta la presidente Silvia Venturini Fendi alla chiusura dell'edizione 2020 di Altaroma.

Oltre 15mila visitatori, 154 tra brand e designer che hanno partecipato ai 51 eventi in calendario. Tra questi, 21 sfilate e molti talenti che proprio all'interno di Altaroma hanno mosso i primi passi. Merito dell'incubatore Showcase e di progetti come Who In On Next. È da qui che provengono molti dei talenti che hanno sfilato per Rome is My Runway. «Se Roma negli ultimi anni sta emergendo sempre più anche in termini di formazione per quanto riguarda la moda, forse il merito è anche nostro», ha concluso dando appuntamento a luglio il direttore generale Adriano Franchi (foto). (I.Del.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

