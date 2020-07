Il diabete al tempo del Covid-19

TORINO - Prevenire la progressione della malattia diabete e le complicanze, progettare modelli di assistenza moderni e vicini alle persone con diabete: sono temi affrontati in occasione del ciclo di appuntamenti «L'esempio del diabete. Gestione delle malattie croniche nell'era post covid-19», Progetto realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly e Omnidermal, approdato in Piemonte.

«La fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata dall'isolamento e dall'interruzione della periodicità dei controlli, ha lasciato il segno», ha dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordinatore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti ritornano ai servizi scompensati, reduci da mesi di cattivo controllo metabolico. Molti servizi di diabetologia hanno cercato di mettere in pratica forme di assistenza a distanza, che rientrano nel novero della telemedicina.

Tuttavia, queste pratiche sono state finora poco applicate nel diabete tipo 2, dove da sempre prevale l'assistenza ambulatoriale classica».(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

