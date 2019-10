Il derby di Guardiola «Atalanta bellissima»

MILANO - «Quello che ha fatto e che sta facendo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è incredibile. È una gioia vederla giocare: ha coraggio, rispetta la tifoseria attaccando, saltando l'uomo e prendendo tanti rischi». I complimenti alla Dea arrivano da un idolo dei tifosi del Brescia. Cosa che potrebbe sembrare particolare. Se quest'idolo non si chiamasse Pep Guardiola. Che del bel calcio ha fatto la sua ragione di vita.

Come Gasperini. Stasera all'Etihad Stadium (ore 21, diretta in chiaro su Canale 5), l'Atalanta cercherà di scalfire il fortino chiamato Manchester City, squadra che ambisce a vincere (finalmente) la Champions League. Citizens a punteggio pieno nel gruppo C, mentre i nerazzurri sono ancora al palo dopo le due sconfitte con Dinamo Zagabria e (a San Siro) Shakhtar Donetsk. «Le parole di Guardiola mi rendono orgoglioso. Vogliamo fare qualcosa di molto bello, per aumentare la nostra credibilità internazionale. Non sarà facile, perché affrontiamo una delle squadre più forti al mondo», risponde il Gasp. Atalanta senza Zapata, Palomino e Kjaer. In avanti Gomez, Ilicic e Muriel.(M.Sar.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

