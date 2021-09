IL DECRETO IN GAZZETTA

Il decreto Green pass, che dal 15 ottobre renderà obbligatorio il certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, arriva oggi in Gazzetta Ufficiale. E c'è attesa per le linee guida per la definizione delle modalità organizzative, su cui sta lavorando il Governo e che dovrebbero essere pronte entro la fine di questa settimana. I nodi sono molteplici. Per i dipendenti contrattualizzati l'obbligo del controllo sarà a carico del datore di lavoro, mentre per le prestazioni occasionali sarà il cliente a chiedere l'esibizione del pass. Da chiarire il distanziamento minimo di un metro, che potrebbe essere rivisto per garantire il ritorno in presenza negli uffici, così come da chiarire è la questione delle sostituzioni dei dipendenti sospesi (perché privi di pass) nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Poi c'è la capienza di stadi, teatri e cinema, che i settori sport e spettacolo chiedono torni al 100%, la distinzione tra il pubblico (dove la sospensione scatta dopo 5 giorni) e il privato (dove scatta subito), e infine il costo dei tamponi, attualmente a prezzo calmierato, ma che Lega e Fdi vorrebbero gratis. Nel Carroccio poi il tema Green pass divide: Salvini ne è contrario, Giorgetti (foto) favorevole. «Queste misure sono per riaprire - ha detto ieri lo stesso Giorgetti - Il Green pass sui luoghi di lavoro è una misura per aumentare la libertà, non per limitarla».

(D.Zur.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

