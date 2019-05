Il decoro del centro storico è a rischio e la sua anima sta scomparendo. Botteghe artigiane, edicole e esercizi di vicinato come ad esempio la macelleria di fiducia, sostituita da locali acchiappa turisti. Accadeva a due passi da via dei Coronari, vicino a Piazza del Fico, anni fa, ma tutto il centro ormai è così. E poi tanta incuria.

Per cercare di qualificare il cuore della città e fare un piano di rilancio, la federazione di esercenti pubblici e turistici Fiepet, ha scritto a deputati e senatori, visto il silenzio dell'amministrazione capitolina. Dato l'assenza di ogni comunicazione hanno preso carta e penna e hanno scritto a tutti i deputati una lettera in cui esprimono la loro preoccupazione. Duro il presidente Fiepet Confesercenti, Claudio Pica: «Rappresnetiamo 3000 aziende e nonostante questo fatichiamo a trovare un dialogo, non troviamo un interlocutore».(C. Mon.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

