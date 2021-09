IL DAYTIME DELL'AMMIRAGLIA

Marco Castoro

ROMA - Squadra che vince non si tocca. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, lo sa bene e dopo la parziale rivoluzione dell'anno scorso conferma programmi e conduttori. Un daytime che da gennaio a giugno ha portato a casa un più 2% di share. Raccontare la realtà sfoggiando la capacità di leggerezza è il segreto per fare breccia sul pubblico. Da lunedì si riparte all'alba con Monica Giandotti e Marco Frittella alla guida di Unomattina. A seguire le Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ormai da 9 anni è la padrona di casa nella fascia oraria che parte dalle 10.

«Dedicheremo sempre più spazio all'infanzia e all'adolescenza ribadisce la conduttrice Abbiamo parlato di bullismo, disabilità e le nostre storie non le abbandoniamo mai». A seguire Antonella Clerici e Serena Bortone, le ultime arrivate, ma non per questo meno apprezzate, rispettivamente con È sempre mezzogiorno e Oggi è un altro giorno. A chiudere il daytime di Rai1 ci pensa Alberto Matano che ha portato la sua Vita in Diretta ad altissimi livelli. Quest'anno studio nuovo e più inviati. «Complimenti a Matano - sottolinea Coletta - per aver realizzato un programma elegante, sobrio, senza mai cadere nel trash».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

