Il curriculum tradisce Conte Dagli Usa smentita sugli studi

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniL'abitudine di gonfiare' il proprio curriculum pare molto diffusa fra gli italiani. Sarà la debolezza umana, ma mentire sui propri titoli accademici è una brutta abitudine seguita da almeno un italiano su quattro. Per Giuseppe Conte, però, candidato premier di Lega e 5 stelle, il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. La sua ascesa a Palazzo Chigi è ora in forte dubbio a causa della bufera scoppiata sul suo corposo curriculum. La New York University, sentita dal prestigioso New York Times, smentisce che Conte abbia perfezionato i suoi studi lì, come risulta invece dal suo curriculum. Poi spuntano dubbi anche sulle frequentazioni di istituti di Vienna e Cambridge e una polemica per aver difeso come avvocato, nel 2013, la famiglia di una bimba affetta da una malattia degenerativa che chiedeva la somministrazione della cura Stamina ideata da Davide Vannoni. Il M5s lo difende: «Non sanno più che inventarsi» sbotta Luigi Di Maio. Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università». Il web invece non ha perdonato e ha subito approfittato dello scivolone per fare dell'ironia. L'hashtag #cinecurriculum è diventato virale. E i dubbi sono stati accresciuti dal fatto che per alcune ore la pagina di Wikipedia dedicata al professore sia risultata irraggiungibile. Il presidente Mattarella ha deciso di aspettare ancora qualche ora, ma il delicato equilibrio che Lega e 5 stelle sembravano aver trovato rischia di andare in frantumi. L'eco internazionale avuto dalla vicenda Conte e i dubbi del Colle e dei partner europei sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia possono stoppare la formazione del governo gialloverde. Torna così a circolare fra i pentastellati l'ipotesi di una candidatura a premier di Luigi Di Maio che Salvini ha subito rigettato. Segno che anche i rapporti fra due leader cominciano a risentire dell'estenuante trattativa ancora senza esito.riproduzione riservata ®