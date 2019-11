IL CUORE NEL PALLONE

«Più bella cosa nonc'è. Back Home». Con un post su Instagram Arianna Mihajlovic ha annunciato il ritorno a casa di Sinisa, il tecnico del Bologna che ieri ha lasciato il padiglione 8 di ematologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove ha terminato il terzo ciclo di cure contro la leucemia.

Per il ritorno in panchina ci vorrà ancora un po' di tempo, ma Mihajlovic ci ha abituati a tutto e i tifosi già sognano di vederlo in occasione del derby col Parma di domenica. Il tecnico aveva annunciato la sua malattia lo scorso luglio durante una commovente conferenza stampa che aveva lasciato tutti senza fiato: «Ho passato la notte a piangere e ancora adesso ho lacrime ma non sono di paura aveva raccontato quest'estate - io da martedì andrò in ospedale e non vedo l'ora di iniziare a lottare per guarire. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi. La malattia è in fase acuta e aggressiva ma attaccabile, ci vorrà del tempo ma si guarisce». Ed ha avuto ragione.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

