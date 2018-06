Il cuore di Roma va a Honk Kong «Occasione d'oro per le aziende»

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ricreare l'atmosfera tipica delle strade del centro di Roma, in un angolino dall'altra parte del mondo. È questa l'idea di alcune aziende storiche della Capitale, che hanno deciso, al motto di L'unione fa la forza, di affrontare in gruppo i mercati stranieri lontani, per ricreare una sorta di via Condotti versione oltreoceano. Il progetto si chiama A Roman Experience! e il primo evento, patrocinato dalla Regione Lazio, si è tenuto a Hong Kong lo scorso maggio.Al progetto hanno aderito le aziende simbolo del made in Roma. Dai gioielli ai guanti, dagli abiti da uomo ai cappelli, dal gelato al vino. Tra le aziende capitoline che sono volate a Hong Kong, ci sono Sermoneta, Battistoni e la gioielleria Giansanti.Insomma un'occasione per la moda, l'enogastronomia e l'artigianato della capitale d'Italia di farsi conoscere dall'altro capo del mondo. Rimanendo, però, sempre fedeli alla nostra tradizione e alla nostra cultura. Quella che parte dai vicoli del centro della Capitale. E dalle botteghe che hanno fatto la storia. (E.Cos.)riproduzione riservata ®