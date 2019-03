Il Cuba Libre spiegato da Francesco

Le origini sono incerte, ma di sicuro il Cuba Libre è diventato popolare negli Usa negli anni '40 grazie alla hit Rum & Coca Cola e da allora è uno dei cocktail più noti. Qui Francesco Marano, barman del Jey Jazz Club di Roma, ci spiega come prepararlo a casa.

Ingredienti: una tazzina da caffè di rum bianco, mezzo lime, due tazzine di Coca Cola come top.

Preparazione: colmare di ghiaccio un bicchiere highball, versare il rum, aggiungere il succo fresco di mezzo lime e terminare con un top di Coca Cola.

Decorazione: fettina di limone.

Il consiglio: per ottenere un Cuba Libre più agrumato e meno dolce spremete il mezzo lime con un muddler prima di inserire il ghiaccio nel bicchiere. Così estrarrete gli oli essenziali del frutto. (N.Cav.)

