Il croato ci ripensa: Arsenal, più no che sì

Alessio AgnelliMILANO - Perisic-Arsenal, più no che sì e Candreva e l'Inter ci ripensano, «avanti insieme». La finestra di trattative invernali si chiuderà domani sera alle 20 e in corso Vittorio Emanuele l'attenzione degli uomini mercato nerazzurri è focalizzata in particolare sulle operazioni in uscita e sugli scontenti, che hanno chiesto di essere ceduti prima del gong finale.Il caso più eclatante è quello di Ivan Perisic, nel mirino dell'Arsenal di Unai Emery, ma ancora senza il via libera di Suning per un futuro in Premier. Finora dai Gunners solo una proposta di prestito con diritto di riscatto per l'esterno d'attacco croato e «nessuna offerta concreta», o in contanti che dir si voglia, come confermato e richiesto da Marotta per il nulla osta. In soldoni, 40 milioni di euro, fondamentali per l'assalto a un sostituto nelle ultime ore di mercato e per risolvere una volta per tutte la questione plusvalenze (con un +30,7- Perisic è a bilancio per 9,3 milioni- in un colpo e altri 6 mesi per arrivare a quota 40, come da accordi Uefa). Gli Zhang non cedono di un centimetro su questo.E, con ogni probabilità, Ivan Perisic dovrà fare buon viso a cattivo gioco, procrastinando i tempi d'addio e cercando di ricucire lo strappo con società, squadra (anche ieri un allenamento a parte per il croato, ufficialmente per una contusione alla tibia) e tifosi per quieto vivere. Senza cambi di rotta dei Gunners (con apertura al prestito con obbligo di riscatto) o di altre squadre interessate (alla finestra anche Tottenham, Atletico e Bayern), il futuro del classe '89 di Spalato dovrebbe essere, infatti, a Milano almeno fino a giugno, data del possibile divorzio.E così per Antonio Candreva, che «rimane all'Inter per espressa volontà della società, in accordo con mister Spalletti - ha chiosato Federico Pastorello, agente dell'ex laziale-. Ci hanno ribadito e manifestato piena fiducia». E niente Cina, in uno scambio di prestiti con l'esterno d'attacco del Dalian Yifang, Yannick Carrasco.Da monitorare, invece, le situazioni Gagliardini e Miranda. Con l'azzurro seguito da Torino e Fiorentina. E il brasiliano, nel mirino di Monaco e Flamengo. Intanto, ad Appiano, problemi per Stefan De Vrij, leggermente affaticato a rischio Lazio nel quarto di finale di Tim Cup in programma domani sera al Meazza. Per l'impegno con i biancocelesti in forte dubbio anche Vrsaljko e Keita. Niente Bologna (domenica, in casa) e Parma (sabato 9 febbraio), invece, per Matteo Politano, squalificato in campionato per due giornate dopo «l'espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara» nel finale di Torino-Inter.riproduzione riservata ®