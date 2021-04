Il Covid sta modificando le case italiane, imprimendo una spinta formidabile a una tendenza già in atto da tempo.

Era circa un decennio, infatti, che la casa andava appropriandosi di quote di consumo fuori casa: le capsule consentono di preparare il caffè come al bar; i sistemi home theater fanno vedere i film come al cinema; con i tapis roulant ti alleni come in palestra; eccetera.

Con il Covid tutto ciò si è impennato: la casa è diventata, contemporaneamente: scuola, ufficio, palestra, ristorante, cinema. I consumi in casa, in sostanza, hanno aumentato la quantità di denaro che avevano già iniziato a sottrarre a quelli fuori casa.

Durerà? Per immaginare la risposta, ragioniamo per analogia e osserviamo altri mercati.

Quello del vino, per esempio, dove il mercato è bipolare: on premise - consumo fuori casa- off premise -in casa. Sono due situazioni molto differenti: fuori si consumano (in compagnia) certi prodotti, marche e certi prezzi; dentro (in famiglia), altri, meno pregiati. La porta di casa, insomma, separa i mercati, la qualità delle esperienze, il tipo di emozione.

Cosa impariamo da tutto ciò? Che la relazione fa la differenza; cioè: che con gli altri da più gusto (vedere una partita, bere buon vino, eccetera).

I consumi riprenderanno a uscire di casa, dunque, perché siamo animali sociali. Non del tutto né come prima, però, perché le nostre case sono diventate un'altra cosa (e noi con loro).

