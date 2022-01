Il Covid piega ma non affonda i club di serie A nessun rinvio nonostante gli oltre 50 positivi

Fabrizio Ponciroli

Il Covid-19 si abbatte nuovamente sulla Serie A e lo fa in maniera violenta. A oggi sono più di 50 i giocatori della massima serie italiana risultati positivi e, quindi, impossibilitati a scendere in campo. Un numero significativo che potrebbe anche aumentare nel corso dei prossimi giorni. I vertici del calcio, per il momento, hanno deciso di non fermare il campionato, nella speranza che le positività non raggiungano numeri intolleranti. La volontà sarebbe quella di provare a resistere, anche in virtù di un calendario molto fitto che non lascia spazio a rinvii o variazioni di date. Indubbiamente, alcune società stanno pagando un prezzo più alto rispetto ad altre. La Salernitana ha ben nove giocatori positivi, record in A. Non scherzano neppure Bologna, Spezia e Torino, con quattro positivi a testa. Seguono, con tre positivi, Genoa (pure l'allenatore Shevchenko), Sampdoria ed Empoli. In ottica corsa scudetto, diverse big hanno perso elementi fondamentali. L'Inter capolista, oltre a Cordaz e Satriano, ha Dzeko ai box. Una perdita importantissima per Inzaghi, atteso da tanti match importanti (Bologna giovedì, Lazio e la Supercoppa Italiana con la Juventus). Non sorride neppure la Juventus. Tre i membri del gruppo squadra risultati positivi ai tamponi, ovvero Pinsoglio, Arthur e, soprattutto, Chiellini. Il Napoli ha recuperato Petagna (tornato negativo) ma non può contare su Osimhen (positivo per la seconda volta e attualmente in quarantena in Nigeria), Lozano ed Elmas (oltre a Malcuit, non positivo ma in quarantena). Anche Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sta facendo i conti con il Covid: due suoi giocatori sono attualmente positivi (uno è Musso). Al momento, il Milan se la cava. Tra i rossoneri, positivo il solo Tatarusanu ieri (e sempre ieri un altro giocatore del Sassuolo e Goldaniga nuovo acquisto del Cagliari). Chiaramente, la situazione è in continuo divenire. Al prossimo giro di tamponi, tutto potrebbe cambiare, ma la Serie A non ha nessuna intenzione di pensare a un piano B. Si va avanti, a tutti i costi.



