Il Covid non molla, altri 122 positivi

Simone Pierini

Con mille tamponi in meno rispetto a sabato scorso, il Lazio vede scendere i dati del contagio. Sono i 122 i casi positivi registrati ieri a fronte di quasi undicimila test effettuati. Di questi 67 sono stati individuati a Roma, 26 nella provincia della Capitale e i restanti 29 tra Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Secondo quanto riferito dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato si conferma una prevalenza di casi di rientro di cui molti legati alla Sardegna. Prosegue quindi la coda del contagio estivo che ha fatto schizzare i numeri nelle ultime settimane. Il territorio più interessato dall'esito positivo dei tamponi è quello della Asl Roma 2 con 41 casi accertati di cui otto di rientro: cinque dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna e uno da Malta. In lieve calo il dato delle terapie intensive che scende da 11 a 10 pazienti mentre sale di undici unità il numero di persone ricoverate con sintomi in altri reparti. Da segnalare un nuovo decesso in regione mentre le persone attualmente positive al coronavirus sono 3.913, in aumento di 106 unità.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA