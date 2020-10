Il Covid non molla: 244 casi e 6 morti

Mario Fabbroni

Non migliora la situazione dei contagi nel Lazio. Anzi, se si considera Latina e dintorni, lo scenario è addirittura peggiore: 73 nuovi casi in provincia, 25 nel capoluogo e la Asl locale che non usa mezzi termini per far capire quale momento si sta vivendo. »State a casa», l'ammonimento alla popolazione, specie quella con maggiori condizioni di fragilità (anziani e malati cronici).

I numeri generali parlano di 244 casi (91 a Roma) con 6 decessi. Quasi 12 mila i tamponi processati. «I dati ci confermano che non bisogna abbassare l'attenzione - dicono dalla Regione Lazio -. Più mascherine e meno feste». Proprio l'impennata dei casi nella Asl di Latina fa annunciare «eventuali ulteriori misure» all'assessore alla Sanità, D'Amato. Nella Capitale, i decessi sono avvenuti nelle zone di competenza delle Asl Roma 1 (donna di 90 anni), Asl Roma 2 (due decessi di un uomo di 52 anni e uno di 58 anni, entrambi con patologie), Asl Roma 3 (un uomo di 76 anni con patologie pregresse), Asl Roma 6 (un uomo di 74 anni con patologie e un uomo di 88 anni).

