Il Covid mette i brividi: 579 casi, mai così tanti

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio record assoluto di nuovi casi quotidiani: sono 579 (+184 rispetto al giorno precedente), di cui 201 nella Capitale, con cinque nuovi decessi (tutti a Roma e provincia). Ben 15.408 i tamponi analizzati in 24 ore (superato il limite del milione di test complessivi) mentre, oltre al focolaio del Nomentana Hospital di Fonte Nuova, preoccupa anche quello accertato nella sede di Guidonia del corriere di consegne a domicilio Bartolini (16 casi finora accertati e almeno 40 persone poste già in isolamento).

Continua intanto il potenziamento del sistema dei drive in: dopo le aperture delle postazioni di Labico, Albano (riservato a studenti e personale scolastico) e quella pediatrica al San Camillo Forlanini, da oggi sarà attivata anche quella di Civita Castellana. L'assessore regionale Alessio D'Amato, che aveva anticipato ieri il probabile quanto notevole incremento di contagi, ha invitato i cittadini a comportamenti responsabili e i laboratori privati ad attivarsi il prima possibile sui tamponi rapidi: «Dobbiamo arrivare a 20 mila tamponi al giorno».

Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva (da 78 a 83, il dato più alto d'Italia), ma anche i guariti (+59 in 24 ore).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA