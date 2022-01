Il Covid mette fuori gioco 1200 dipendenti Atac

Più che Atac come acronimo di Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma, ora è diventato Atac: Azienda Tramvie e Autobus con il Covid. Sono infatti oltre 1200 gli autisti e le altre categorie del personale dei trasporti capitolini fuori combattimento perché contagiati dal virus o in quarantena.

Una situazione che - come ha scritto ieri Il Massaggero - rende ancora più difficili le corse di mezzi pubblici e metro, anche se il direttore generale di Atac, Franco Giampaoletti, dice che il servizio - tutto sommato - sta reggendo. «Abbiamo perso poche decine di corse: quindi non siamo stati costretti a rimodulare in modo permanente l'offerta di trasporto per i cittadini».

Il problema del personale però è tutt'altro che momentaneo. Secondo l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, bisogna trovare soluzioni stabili: «Nel 2022 andranno in pensione circa 180 dipendenti, quindi preferirei una selezione pubblica da mettere in campo in tempi rapidi, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti».



