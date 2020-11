Il Covid è mutato nei visoni: 12 milioni di animali abbattuti

Allarme per la mutazione del virus SarsCov2 trasmessa dai visoni all'uomo: potrebbe infatti avere effetti sulla risposta del sistema immunitario, creando non pochi problemi all'efficacia del vaccino che tanto si sta attendendo. Nell'incertezza quindi, e visto il ritmo a cui viaggia l'infezione, non si possono correre rischi, sostengono gli esperti di salute animale. L'abbattimento dei visoni in tutti gli allevamenti della Danimarca, dove il virus mutato si è replicato velocemente, è quindi la scelta corretta anche perchè questa specie è allevata in almeno 22 paesi su 3 continenti.

«La mutazione al momento è stata trovata in 12 persone. Certo è che allo stato attuale non si possono correre rischi, e quindi l'abbattimento dei 17 milioni di visoni, annunciato dalla premier danese, pur se doloroso, è una misura necessaria», spiega Canio Buonavoglia, professore di Malattie infettive animali dell'università di Bari. (M.Fab.)



