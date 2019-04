Il Cosmopolitan spiegato da Virginia

È grazie alla serie tv Sex and the City se il Cosmopolitan è tornato di moda nel mondo. Qui Virginia Ducceschi, bar manager del Rex Cafè di Firenze, ci insegna come farlo a casa.

Ingredienti: una tazzina da caffè di vodka, un terzo di tazzina di Cointreau, mezza tazzina di succo di mirtilli, il succo di mezzo limone o lime.

Preparazione: inserire gli ingredienti in un barattolo, aggiungere il ghiaccio, agitare e filtrare in una coppetta fredda.

Variante più leggera: il Cranberry Collins. Vi servono una tazzina da caffè di vodka, due di succo di mirtillo rosso, due di spremuta d'arancia e un top di soda. Inserite tutti gli ingredienti in un barattolo tranne la soda, aggiungete il ghiaccio, agitate, versate in un bicchiere colmo di ghiaccio e completate con la soda. (N.Cav.)

