Il corpo statuario languidamente adagiato ai bordi dell'acqua, il volto proteso verso l'azzurro del piccolo stagno. Mentre l'amorino accanto a lui sta per scoccare la freccia che gli sarà fatale e il cane gli tira la veste, nell'inutile tentativo di richiamarlo alla caccia.

Dopo la strepitosa Leda con il Cigno (illustrazione a luci rosse della regina, venuta alla luce qualche mese fa), ora è un grande affresco con la figura di un Narciso l'ultima sorpresa dei nuovi scavi di Pompei. Un'opera «di grande interesse» e «con un forte richiamo erotico», sottolinea Massimo Osanna, direttore dello scavo archeologico nel Parco (oggi guidato ad interim da Alfonsina Russo). Il Narciso, proprio come la Leda, «è di ottima fattura», tanto che «potrebbe essere opera dello stesso pittore dei vip».

La casa d'altronde era la stessa. Una grande domus ricca e alla moda, affacciata su Via del Vesuvio, nella regio V dell'antica colonia romana, con decorazioni à la page e riferimenti ai miti come si conveniva alla dimora di una persona almeno economicamente molto in vista. E un'insistenza particolare sul tema dell'eros. Incorniciato da una raffinata parete di un color ocra dorato, l'affresco del Narciso doveva essere il pezzo forte del grande atrio, la cui entrata (fauces) era segnata da un Priapo con un grande fallo, augurio di fertilità.

Un atrio imponente, con le pareti dipinte nei due classici colori pompeiani, il porpora e appunto l'ocra a contrasto con l'alto zoccolo nero, il tutto arricchito da trompe l'oeil architettonici e da leziosi amorini. (M.Fab.)

