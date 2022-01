Il corpo senza vita era steso sul letto. Era morta già qualche ora prima del ritrovamento. Quando i soccorritori del 118, insieme alla polizia sono entrati nell'appartamento al primo piano di via Baccio Baldini tra San Paolo e Marconi vicino a Ponte dell'Industria, hanno iniziato da subito a indagare sulle cause del decesso. Sul corpo della quarantunenne non sono stati riscontrati segni di violenza visibili. La donna conviveva con un coetaneo tossicodipendente, sentito per ore dalla polizia. La versione di quest'ultimo non ha convinto però gli investigatori. Tra le ipotesi formulate, oltre a quella della morte per overdose, non si esclude che la poveretta non possa essere stata colta da un malore improvviso che le è stato fatale. La procura capitolina, ha disposto l'autopsia in attesa che i rilievi della polizia scientifica e le indagini della giudiziaria non facciano emergere particolari ed elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna, anche attraverso l'esame del traffico telefonico e delle testimonianze dei vicini e conoscenti. Gli esami tossicologici chiariranno quegli aspetti ancora avvolti dal mistero.

(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA