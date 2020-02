Il Coronavirus mette il calcio in fuorigioco

Lo stadio di San Siro deserto e non gremito di tifosi ieri sera per Inter-Sampdoria è stato solo la punta dell'iceberg di una domenica sportiva surreale per l'emergenza Coronavirus. In particolare in Lombardia e Veneto, regioni per le quali sabato sera il Governo aveva stabilito la cancellazione di tutte le manifestazioni sportive di ogni disciplina e grado. Quindi, solo per limitarci alla serie A di calcio, rinviato non solo il match del Meazza, ma anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, previste per ieri pomeriggio. Al pari di Torino-Parma, anch'essa annullata. «Misura indispensabile», ha detto il prefetto di Torino Claudio Palomba. Ancora prima di questi provvedimenti erano state rinviate Ascoli-Cremonese di sabato in B e Piacenza-Sambenedettese in C. Il blocco totale in Lombardia e Veneto ha fatto aggiungere altre 4 partite di ieri in terza serie. Tornando alla serie A di calcio, si pone ora il problema dei recuperi in un calendario già intasato (soprattutto per Inter e Atalanta) e non allungabile a causa di Euro 2020. Per ora sono 4 le partite non disputate, ma nel prossimo turno teoricamente a rischio ci sono Milan-Genoa e la sfida scudetto Juventus-Inter. Si fa largo l'ipotesi di match a porte chiuse nelle aree critiche. «Eventualità presa in considerazione dal Governo», ha detto il numero uno del Coni Giovanni Malagò. (M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

