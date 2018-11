Il coro delle voci bianche dà spettacolo in aeroporto

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una giornata di musica e divertimento all'aeroporto Leonardo da Vinci, che quest'oggi ha ospitato due performance di lirica nell'ambito di Airport Opera Live, il ciclo di esibizioni organizzate da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma.Il Coro di Voci Bianche, composto da sessanta bambini della Scuola di Canto Corale, ha intrattenuto i passeggeri in partenza dall'area di imbarco E per i voli internazionali ed i viaggiatori per le destinazioni nazionali ed europee dell'area di imbarco B, con un doppio concerto della durata di venti minuti ciascuno intonando Il concerto nel pollaio di Wolfgang Amadeus Mozart, Contrappunto bestiale alla mente Adriano Banchieri e Magnificat gospel di Robert Ray diretti da Alberto De Sanctis.Tanti i viaggiatori che, colpiti dalle qualità vocali dei piccoli artisti, si sono fermati per immortalare l'esibizione. L'evento rientra tra le molteplici iniziative con cui Aeroporti di Roma si propone di migliorare la qualità del tempo trascorso dai passeggeri in aeroporto, dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma nella Capitale.