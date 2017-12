Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il contratto che aggiorna stipendio e regole per gli statali, dopo quasi dieci anni, è ormai in dirittura d'arrivo. Si terrà, oggi, infatti, l'incontro tra Aran e Sindacati. L'obiettivo è raggiungere l'accordo prima di Natale. Sono molti però i punti che hanno sollevato le proteste dei lavoratori e che potrebbero dunque complicare e allungare la discussione. La stretta infatti è evidente nei regolamenti più rigidi.È stato fissato a 7 euro, riprendendo la clausola della spending review, il valore del buono pasto per tutti i quasi 250 mila dipendenti del comparto. Ipotizzata anche la riduzione della durata minima della pausa pranzo che scenderebbe dagli attuali trenta minuti a dieci. A caldeggiare la riduzione sono gli stessi sindacati, renderla più corta eliminerebbe un ostacolo alla flessibilità dell'orario. Abbreviare la pausa rischia però di mettere in discussione l'esistenza stessa del buono pasto. Al vaglio anche il tetto agli straordinari, si ragiona sul massimo di 180 ore. Soprattutto a far discutere sono i previsti «correttivi e significative riduzioni delle risorse a titolo di premio non solo per il singolo ma a tutto l'ufficio a cui appartiene».Insomma, il principio per cui se c'è un dipendente assenteista ad essere penalizzato è l'intero ufficio, con un taglio di premi. Tema caldo sono gli aumenti medi di circa 85 euro, per dare qualcosa in più ai redditi più bassi rispetto a ciò che deriva dall'applicazione della percentuale di scatto, pari a +3,48. Problemi che non si possono definire accessori e che stanno scaldando gli animi proprio in queste ore, portando molti a prevedere tempi di dibattito dilatati, almeno fino a Capodanno. (V.Arn.)