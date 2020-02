IL CONTAGIO SI ALLARGA

Mario Fabbroni

Due buone notizie nel mare magnum di situazioni più che sconfortanti, al sesto giorno di emergenza made in Italy da Coronavirus.

MAMMA POSITIVA, BIMBO SALVO. Una mamma positiva al Coronavirus ha partorito a Piacenza senza problemi e il bambino è risultato negativo al contagio. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi: «Si tratta di una signora lombarda, proveniente dal basso lodigiano che è stata seguita nella gravidanza dall'ospedale di Piacenza, dove aveva già programmato il parto. È una notizia molto bella, quasi commovente».

TUTTI GUARITI A ROMA. Aumenta la fiducia dei medici per il farmaco sperimentale indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nelle linee guida sulle terapie da somministrare ai pazienti con Covid-19. È il remdesivir, un antivirale prodotto dall'azienda americana Gilead Sciences, studiato per il virus Ebola. Non a caso, sono guariti allo Spallanzani di Roma sia la coppia di turisti cinesi che il ricercatore italiano che erano ricoverati da giorni.

7 MINORI RICOVERATI. Il Coronavirus non risparmia neppure i bambini, anche se la malattia nel loro caso risulta meno virulenta rispetto agli adulti e soprattutto agli anziani: sette minorenni sono risultati positivi in Lombardia e uno in Veneto. Ma il Commissario Angelo Borrelli smentisce: «Non so proprio da dove saltino fuori».

PRIMA VOLTA. Per la prima volta i contagi registrati all'estero, ha annunciato l'Oms, hanno superato quelli in Cina (427 contro 411).

SOLO SINTOMI. Mentre i contagiati superano le 420 unità (10 solo ad Alassio) e i decessi diventano 12, il Governo ha deciso: tamponi solo ai pazienti con sintomi sospetti. Diecimila già effettuati.

NIENTE APPRODO. Una nave da crociera italiana con 4500 ospiti è stata respinta per due volta nei porti dei Caraibi.

RIAPRONO I BAR. A Milano parziale marcia indietro sul divieto di chiusura dei bar dopo le ore 18: potranno restare aperti ma i clienti saranno serviti solo se seduti ai tavolini.

UE FERMA STAGISTI. L'Europarlaamento ha stoppato l'arrivo di stagisti dalle 4 regioni-focolaio italiane.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA