Il Consiglio regionale del Lazio si è riunito per una seduta straordinaria dedicata al tema Interventi per l'edilizia scolastica e abbattimento delle barriere architettoniche, richiesta dal gruppo M5s. «Il sei settembre - ha spiegato la capogruppo Roberta Lombardi - è stato siglato un accordo quadro con la Conferenza Unificata e il Ministero dell'istruzione per fare un'operazione trasparenza sui dati relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e alle certificazioni. Il Lazio è una delle Regioni in cui i numeri immortalano ufficialmente una situazione sfuggita di mano».

A tal proposito Lombardi ha citato una serie di dati sull'impiantistica. «Partiamo dai certificati di agibilità e abitabilità: 2.583 scuole su 3.128, cioè l'82,6%, non lo possiedono; lo 0,5% non l'ha mai richiesto; per altre 88 scuole, cioè il 2,8%, l'informazione in questione risulta oggi assente, cioè non si sa nulla».

