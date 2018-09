Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il congiuntivo? C'è sempre bisogno di insegnarlo, non tanto per dare nozioni, quanto per stuzzicare la curiosità, per far passare l'idea che studiare sia fico». Proprio sul modo verbale su cui inciampano alcuni politici (e non solo), Lorenzo Baglioni ha fatto molta della sua fortuna. Ex professore di matematica, oggi trentaduenne, Baglioni (che non ha nessuna parentela con il cantautore Claudio) ha infatti partecipato all'ultimo Festival di Sanremo nella sezione giovani con un brano intitolato Il Congiuntivo, e la divulgazione è la cifra della sua carriera, passata anche per la tv con Bella, Prof! su Sky. Da lunedì il cantante, attore e presentatore condurrà su Boing (canale 40 del Digitale Terrestre) L'isola degli eroi, game show che sfida 12 concorrenti tra i 9 e i 12 anni ad affrontare prove fisiche e logiche in un'isola misteriosa».Baglioni, di nuovo un'esperienza di divulgazione sotto forma di spettacolo?«Per me L'isola degli eroi rappresenta la possibilità di sperimentare un nuovo modo unire arte e comunicazione. È la mia prova del nove come conduttore, su un programma originale con ragazzi giovanissimi».Ha avuto una finestra privilegiata su una generazione, cosa ha scoperto?«Mi ha colpito che questi ragazzi conoscano a memoria le canzoni dei trapper e le cantino con ingenuità, senza nemmeno sapere di dire cose non adatte alla loro età. Ed è pazzesco il loro rapporto con la tecnologia, nel bene e nel male. Io non sono uno di quelli che dicono ai miei tempi, ma credo che la tecnologia vada usata bene».C'è qualcuno che a sua volta l'ha influenzata positivamente dal punto di vista educativo?«L'insegnante delle medie che mi fece andare al Festival di Giffoni 20 anni fa: un'esperienza che mi è servita molto, non solo ad amare il cinema. Ci sono tornato poco fa, è stato bello».Ha nuovi progetti in vista?«Sto scrivendo un disco che uscirà a novembre e sarà molto diverso dal primo». (M. Gre.)