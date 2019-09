Il concessionario del Med, lo stabilimento demolito dal X Municipio perchè ritenuto abusivo, anche senza aver ottenuto il titolo edilizio era in diritto di realizzare l'impianto balneare. In difetto, semmai, era il Comune di Roma che dopo la conferenza dei servizi autorizzativa non aveva perfezionato la procedura rilasciando come da legge il permesso a costruire. Ed è del tutto ingiusto aver dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima. A riportarlo è il sito web ilfaroonline.it che ha anticipato le motivazioni della sentenza assolutoria emessa dal giudice Alessandra Cuppone nei confronti di Fabrizio Fumagalli, il concessionario dello stabilimento MedNet che si trovava sulla spiaggia tra la sponda sinistra del Canale dei Pescatori e la Vecchia Pineta. Quell'impianto balneare non c'è più perchè l'11 dicembre 2018, come racconta questo nostro articolo, le ruspe capeggiate dalla sindaca Virginia Raggi e dalla presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, l'hanno demolito.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

