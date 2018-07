Il Comune punta sul Made in Rome Al via promozione web delle imprese

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Prodotti made in Rome alla conquista del web. Via libera alla memoria di Giunta che inaugura la promozione on line di artigianato, manifattura e gastronomia locali. Scopo del provvedimento, quello di valorizzare, sostenere e incentivare lo sviluppo territoriale delle produzioni d'eccellenza. Protagoniste saranno le aziende del tessuto produttivo capitolino, che l'amministrazione intende supportare agevolandone il lancio e la presenza su piattaforme e-commerce leader di settore, massimizzandone promozione e diffusione in ambito internazionale». Lo annuncia in una nota il Campidoglio. «In fatto di commercio, visibilità e presenza delle imprese sui mercati internazionali sono determinanti. Il fatturato dell'e-commerce è in crescita. Un'occasione imperdibile per l'artigianato d'eccellenza romano. Il nostro obiettivo è quello di creare un reale punto d'incontro fra produttori e pubblico internazionale, in modo da stimolare la domanda di tipicità territoriali e incentivare lo sviluppo delle imprese locali. Qualità come punta di diamante del nostro export nel mondo, vetrine virtuali per potenziarne IL successo», dichiara la Sindaca Virginia Raggi.