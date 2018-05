IL COMMENTO Marco Lobasso

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli Internazionali BNL d'Italia, con nuovi numeri da record, si confermano isola felice della Capitale. Luogo dei sogni dove i romani ritrovano il feeling con la propria città e la fiducia nelle capacità organizzative di chi lavora a grandi eventi in città. Quasi 12 milioni di incasso, senza record assoluto solo per il maltempo; 32 milioni di euro fatturati: numeri splendenti che confermano che il torneo di Roma è vincente, al di là di crisi economiche e anni bui vissuti dal nostro Paese. Anzi, il 2019 si prospetta ricco di progetti ambiziosi. Uno su tutti, la nuova Next Gen Arena che sarà pronta con 1500 posti in più, in funzione fin dopo l'estate. Con la speranza che il progetto di copertura del centrale del Foro diventi presto realtà. Sarebbe un autentico trampolino di lancio per il torneo che nel 2020 potrebbe finalmente diventare super evento da 12 giorni, come i Masters 1000 americani. Il quinto nel mondo.Dal punto di vista tennistico Roma si conferma al top. Rafa Nadal vince per l'ottava volta al Foro, un mito che non tramonta e che fa dimenticare in fretta l'assenza di Federer. Quest'anno, poi, sono tornati gli italiani, con il gran torneo di Fognini e i bei segnali degli azzurrini Berrettini, Sonego e Baldi. C'è futuro.