IL COMMENTO

Una persona può esser uccisa due volte. In alcuni casi da una giustizia sbagliata. O, come nel caso del piccolo Riccardo, dalla sciatteria di un'amministrazione. Già, perché quel parco - dedicato con sensibilità e amore - da vecchi amministratori comunali, oggi infanga il nome di quel ragazzino morto in un incidente stradale. Per questo motivo il gesto dei genitori è sacrosanto. Dovrebbe vergognarsi chi invece fa finta di niente, lasciando erba secca alta un metro e mezzo, rifiuti a terra e giochi abbandonati perché se uno ci va rischia di farsi male. Vergogna, sì. Vergogna. Si impone che tutto quel degrado venga spazzato via subito. Oggi. Perché anche se tardi si potrà ridare dignità alla memoria di Riccardo e un sorriso ai suoi genitori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

