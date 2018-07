IL COMMENTO

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era atteso da anni. Invocato un po' da tutti: dagli animalisti ai normali cittadini. Ora che il nuovo regolamento sulle Botticelle è stato approvato Roma esce dalla deregulation per entrare in una sfera più civile e moderna. Esattamente come accade a Londra o New York, tanto per citare due città dove da anni i cavalli passeggiano nei parchi, anche la Capitale si mette in regola. Con l'ira di una piccola casta di vetturini che in nome di una tradizione, tanto affascinante quanto fuori moda, pretendono di far sopravvivere un'immagine di quella Roma che ormai non esiste più. Anacronistica insomma. E lo fanno sulla pelle dei cavalli costretti a trascinare carrozzelle costruite per una città d'altri tempi, dove il traffico era inesistente e lo smog una parola ancora da inventare. Quei cocchieri che, invece di tutelare gli animali, li sfruttavano fino alla morte. Costringendoli a corse tra lo smog e temperature roventi. Tutti i giorni. Per offrire a peso d'oro un giro turistico a metà tra il macabro e il kitsch. L'aveva pensato Alemanno, ci aveva provato Marino, ci è riuscita Virginia Raggi. Ora la palla passa al Consiglio Comunale dove auspichiamo non ci siano brutte sorprese, ma solo un rapido passaggio per ratificare una delibera di civiltà.