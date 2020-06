Il cluster dell'Irccs San Raffaele della Pisana si è spostato a Rieti. O meglio il contagio ha raggiunto la provincia sabina con otto casi positivi riferibili al focolaio che ha raggiunto ormai i 68 infettati dal Covid in pochi giorni. Cinque in più anche a Roma che si aggiungo ad altri quattro per un totale di 9 persone positive nella Capitale e diciotto nel Lazio. Quattro invece i decessi che portano a 770 il totale delle vittime in regione. Sono ancora 47 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

«I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio - spiega l'assessore D'Amato - che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus».(S. Pie.)

