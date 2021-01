Il clan degli Spada di Ostia è un'associazione per delinquere di tipo mafiosro. Lo ha stabilito la prima corte d'Assise d'appello in linea con quanto già deciso in primo grado.

Due gli ergastoli confermati: quello per Roberto Spada, gia' condannato in via definitiva a 6 anni per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi e per Ottavio Spada, detto Marco. Riduzione di pena per Carmine Spada la cui condanna all'ergastolo è stata ridotta a 17 anni e per Ottavio Spada (detto Maciste) condannato 12 anni e mezzo, contro i 16 anni del primo grado. Ruben Alvez del Puerto (10 come deciso in assise). Gli altri imputati hanno beneficiato di sconti di pena, in virtù di alcune assoluzioni: Silvano Spada (6 anni), Vittorio Spada (7 anni), Nando De Silvio (6 anni), Daniele Pergola (6 anni), Alessandro Rossi (6 anni), Saber Maglioli (6 anni), Rami Serour (8 anni), Mauro Carfagna (2 anni e 11 mesi), Roberto Pergola (3 anni), Fabrizio Rutilo (7 anni), Claudio Fiore (5 anni) e Mauro Caramia (5 anni).

