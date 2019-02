Il City ribalta lo Schalke negli ultimi 5'

Massimo Sarti

MILANO - Il cuore, oltre alla qualità. Questo è il Manchester City, che vince in Germania 2-3 sul campo dello Schalke 04. E pensare che la squadra di Pep Guardiola entra negli ultimi 5 minuti sotto di un gol e di un uomo.

Infatti, il vantaggio dei Citizens al 18' con il Kun Aguero (erroraccio difensivo dei tedeschi) viene ribaltato da un doppio rigore realizzato da Bentaleb, al 38' (dopo un'infinita attesa per il consulto del Var per un tocco con un braccio di Otamendi) e al 45'. Il City sembra davvero nei guai al 68', quando Otamendi si fa cacciare per doppia ammonizione. Ma non si accontenta di limitare i danni e, da grande squadra, attacca.

All'85' pari dell'ex Schalke Leroy Sané, su punizione. E al 90' Sterling concretizza un'azione iniziata da un lancio del portiere Ederson e supera Fahrmann. Il ritorno in Inghilterra del prossimo 12 marzo appare per Guardiola una pura formalità.

